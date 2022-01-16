إصابة مهاجم غينيا بفيروس كورونا وغيابه عن لقاء زيمبابوي
الأحد، 16 يناير 2022 - 13:39
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الغيني لكرة القدم إصابة المهاجم مورجان جيلافوجي بفيروس كورونا وغيابه عن مواجهة زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا.
كما أصيب أيضا مدرب الحراس كيموكو كامارا.
ويلعب المنتخبان مباراة الجولة الثالثة يوم الثلاثاء.
فيما جاءت مسحة با كوناتي سلبية بعد غيابه عن مباراة منتخب بلاده ضد السنغال بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
وجاءت باقي النتائج سلبية.
غينيا انتصرت على مالاوي بهدف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.
ثم تعادلت مع السنغال بلا أهداف في الجولة الثانية.
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