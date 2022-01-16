قائد المغرب: سنحاول إسقاط الجابون رغم ضمان التأهل

الأحد، 16 يناير 2022 - 12:52

كتب : FilGoal

المغرب × جزر القمر

شدد رومان سايس قائد منتخب المغرب على أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز في المباراة القادمة، أمام المنتخب الجابوني رغم ضمان التأهل لدور الـ16 من بطولة الأمم الإفريقية.

وضمن منتخب المغرب التواجد في ثمن النهائي بعد الفوز في أول مباراتين بالمجموعة.

وقال سايس في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "سنحاول إنهاء دور المجموعات في الصدارة. لدينا الرغبة في الفوز بجميع المباريات".

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وأضاف "رغم ضماننا للتأهل، إلا أننا سنحاول الفوز أمام الجابون".

ومن جهته، قال سفيان شاكلا "مباراة يوم الثلاثاء سندخلها بشعار الفوز للتأهل في صدارة المجموعة".

وأكمل "أتمنى أن نكون في المستوى المأمول ونختتم دور المجموعات بالانتصار".

المنتخب المغربي انتصر على غانا بهدف في الجولة الافتتاحية، وفاز على جزر القمر بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية.

المغرب رومان سايس
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