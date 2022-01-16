لاعب وسط غينيا بيساو يهاجم قرار إلغاء هدف فريقه ضد مصر

هاجم بانوتشي كامارا لاعب وسط منتخب غينيا بيساو، قرار إلغاء هدف فريقه ضد مصر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا.

وسجل ماما بالدي هدفا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 82 ألغاه الحكم باسيفيك ندابيها بعد الرجوع لتقنية الفيديو VAR.

وقال كامارا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لاتحاد غينيا بيساو: "لماذا تم إلغاء هدفنا فقط؟ هدف مصر أيضا كان مثيرا للشكوك لكن تقنية الفيديو لم تراجعه".

وشدد كامارا: "النتيجة غير عادلة".

وأوضح "مازال أمامنا فرصة للقتال من أجل التأهل".

































































































































































سجل هدف مصر الوحيد محمد صلاح من صناعة عمرو السولية في الدقيقة 69 من المباراة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر للنقطة الثالثة في المركز الثاني بينما توقف رصيد غينيا بيساو عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

ويلعب المنتخب المصري أمام السودان في الجولة الأخيرة بينما يواجه منتخب غينيا بيساو نظيره النيجيري.