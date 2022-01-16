كلوب: أتمنى أن يتوج محمد صلاح أو ماني أو كيتا بلقب أمم إفريقيا

الأحد، 16 يناير 2022 - 12:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف منتخب مصر في غينيا بيساو - تصوير مصطفى عميرة

يتمنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن يتوج أحد لاعبيه الأفارقة الثلاثة، محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا، ببطولة الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون هذه الأيام.

نابي كيتا

النادي : ليفربول

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

محمد صلاح يقود منتخب مصر مثل نابي كيتا بالنسبة لغينيا وساديو ماني مع السنغال، في بطولة الأمم الإفريقية.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن الآن في فترة سنلعب فيها بدون ثلاثة لاعبين، يتواجدون في كأس الأمم الإفريقية".

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وأضاف "أتمنى لـ محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا السعادة والحظ والنجاح أثناء التنافس في هذه البطولة الرائعة".

واستمر "لعب الثلاثة مبارياتهم الافتتاحية، بدأ ساديو ونابي بتحقيق الفوز، لكن لسوء الحظ خسر صلاح".

في مباراة الجولة الثانية تعادلت السنغال مع غينيا، بينما فازت مصر على غينيا بيساو وأنعشت آمالها في التأهل لدور الـ16.

وتابع المدرب الألماني "نحن جميعا نتابع مبارياتهم على شاشة التليفزيون، ندعم الثلاثة عندما تشارك دولهم".

وواصل "بكل صدق، أود أن يذهب أحدهم إلى النهائي ويتوج باللقب. أنا أعرف ماذا يعني ذلك بالنسبة لهم. وأتمنى أن يستمتعوا بكل ثانية من وقتهم في هذه المنافسات".

وانطلقت البطولة يوم 9 يناير الجاري وتنتهي يوم 6 فبراير المقبل.

واكمل "بالنسبة لنا في ليفربول، هذا يعني أننا يجب أن نلعب بدونهم، حتى عودتهم. لكن هذا جيد تماما. فهذه فرصة رائعة للاعبين الآخرين".

وشدد "لكي تكون ناجحا، لابد أن يلعب كل عضو بالفريق دورا هاما، نحن لا ننظر إلى الأمر وكأن هناك من ضمن مركزه الأساسي، لكن يتعلق الأمر بالفريق المناسب للمباراة التي تنتظرنا".

وأوضح "هذه فترة صعبة وستكون مساهمة كل لاعب حاسمة، إذا أردنا الحصول على النتائج التي نريدها".

وأتم "كل ثانية من كل مباراة هي فرصة لنا إذا كنا نرغب في رؤيتها على هذا النحو. لا يمكننا التوقف حتى لأقصر اللحظات ويجب ألا نفقد التركيز. علينا أن نكون مستعدين في كل لحظة".

ويستعد ليفربول لملاقاة برينتفورد ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

محمد صلاح ليفربول يورجن كلوب منتخب مصر ساديو ماني نابي كيتا السنغال غينيا
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