والده: زيزو لن يرحل عن الزمالك إلا بموافقة النادي

شدد مصطفى سيد "زيزو"، والد لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد سيد "زيزو"، أن نجله لن يرحل عن الزمالك إلا بموافقة النادي.

وقال والد اللاعب لـ أون تايم سبورتس: "زيزو لن يرحل عن الزمالك إلا بموافقة النادي. الشرط الجزائي في عقده تم وضعه فقط لأن التجديد كان يتم مع لجنة مؤقتة".

وشدد "لو كان المجلس المنتخب هو من كان يتعاقد مع زيزو لم نكن لنضع الشرط الجزائي في العقد".

وأتم "هناك أمور غير الشرط الجزائي تفسخ العقد، لأن اللاعب المحترف له حقوق، لكننا لن نفعل ذلك لأننا ننتمي للمكان، ونادي الزمالك له فضل على زيزو".

وفي وقت سابق، كشف مصدر بنادي أهلي جدة السعودي، أن أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك ضمن الخيارات المطروحة على النادي للتعاقدات في يناير.

وجدد الزمالك عقد زيزو الصيف الماضي ولمدة 3 سنوات مقبلة.

وانضم زيزو لنادي الزمالك منتصف قبل موسمين، قادما من موريرينسي البرتغالي.

وتوج زيزو مع الزمالك بألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي، والدوري المصري.

ولعب زيزو 118 مباراة مع الزمالك سجل فيهم 24 هدفا وصنع 21 هدفا.