ميدو يوضح لـ في الجول تصريحاته بشأن مباراة مصر والكاميرون في أمم إفريقيا 2004

فسر أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق، تصريحاته الجدلية بشأن مباراة مصر والكاميرون في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2004 في تونس.

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وقال ميدو لـ FilGoal.com: "ما قصدته من تصريحاتي حول مباراة مصر والكاميرون 2004 كانت بأن أحد أفراد الجهاز الفني أخطرنا بأن التعادل سيكون كافيا لتأهلنا معا إلى الدور التالي رغم اتضاح عدم صحة ذلك بعدها".

وأتم "الأمر لا يتعلق بالجزائر ولا يوجد مؤامرات به لأننا لم ننظر إلا لمصلحتنا وقتها لأن الهدف هو تأهلنا وليس إقصاء الجزائر".

وكان جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة، يتصدره الكاميرون بـ 4 نقاط وتليها الجزائر بنفس الرصيد، بينما امتلكت مصر 3 نقاط وزيمبابوي نقطة واحدة.

وكانت مصر على موعد مع مواجهة مع الكاميرون حامل اللقب آنذاك، فيما واجهت الجزائر زيمبابوي.

تعادل مصر والكاميرون، والذي حدث بالفعل، جعل الكاميرون تمتلك 5 نقاط ومصر 4 نقاط مثل الجزائر التي خسرت من زيمبابوي 2-1.

وبسبب تساوي مصر والجزائر، تم اللجوء للمواجهات المباشرة التي نصرت الخضر على الفراعنة بعد أن فازوا 2-1 في الجولة الثانية.