في الجول يكشف – موقف فتوح من مباراة السودان

الأحد، 16 يناير 2022 - 10:42

كتب : أحمد الخولي

أحمد فتوح

ينتظر أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر، مران يوم الثلاثاء المقبل، لمعرفة موقفه من مواجهة السودان في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن موقف فتوح من مواجهة السودان يوم الأربعاء المقبل لن يتحدد سوى قبل المباراة بـ 24 ساعة.

ويخضع فتوح في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي بعد إصابته بشد في عضلات الساق في مواجهة نيجيريا، التي خسرها المنتخب 1-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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مصر فازت على غينيا بيساو بهدف محمد صلاح، ليرتفع رصيد مصر إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة خلف نيجيريا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السودان يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة في البطولة.

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