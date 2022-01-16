مواعيد مباريات الأحد 16 يناير – مواجهات نارية في أمم إفريقيا وكأس الرابطة وإنجلترا والسوبر الإسباني

الأحد، 16 يناير 2022 - 10:24

كتب : FilGoal

سيراليون - الجزائر - بلايلي - بلماضي

يشهد اليوم الأحد 16 يناير مواجهات نارية، سواء في كأس أمم إفريقيا، وكأس الرابطة المصرية، والدوري الإنجليزي، بجانب الدوريات الأوروبية.

ففي كأس أمم إفريقيا، تواجه جامبيا مالي في الثالثة ظهرا.

وفي السادسة مساء مباراتين بين تونس وموريتانيا، وكوت ديفوار وسيراليون.

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وختام اليوم الإفريقي في التاسعة مساء بين الجزائر وغينيا الاستوائية.

ومن الكاميرون إلى مصر، ومباريات المجموعة الأولى في كأس الرابطة والتي ستجمع في الثانية والنصف بين فيوتشر وبيراميدز، وفي الخامسة دربي المتوسط بين الاتحاد والمصري، ومواجهة متكافئة بين مصر للمقاصة وإيسترن كومباني.

وفي إنجلترا، يحل برينتفورد ضيفا على ليفربول في الرابعة ظهرا، وهو نفس موعد مواجهة وست هام يونايتد وليدز يونايتد.

كما يشهد الدوري الإيطالي مواجهة قوية بين أتالانتا وإنتر ميلان في العاشرة إلا ربع.

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مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات الأحد 16 يناير
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