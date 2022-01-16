في الجول يكشف تشخيص إصابة الونش.. وخطوة منتظرة

كشف مصدر داخل منتخب مصر عن الإصابة التي يعاني منها محمود حمدي "الونش" مدافع المنتخب.

محمود حمدي "الونش"، غادر مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو مصابا بين الشوطين، ليشارك محمد عبد المنعم بدلا منه.

وحسبما علم FilGoa.com فإن الونش يعاني من شد في العضلة الأمامية، اضطره للخروج مستبدلا.

اتحاد الكرة أعلن خضوع اللاعب إلى أشعة غدا الأحد، للتعرف على مدى الإصابة ومدة الغياب، وفرص لحاقه بلقاء السودان.

ويعد الونش هو ثالث إصابة تلحق بدفاع منتخب مصر في أمم إفريقيا، بعد أحمد فتوح، وأكرم توفيق الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

مصر فازت على غينيا بيساو بهدف محمد صلاح، ليرتفع رصيد مصر إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة خلف نيجيريا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السودان يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة في البطولة.