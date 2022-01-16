ديبالا: التجديد لـ يوفنتوس؟ أشياء عديدة تحدث.. ونظرت لصديقي في المدرجات

الأحد، 16 يناير 2022 - 00:56

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس - ليتشي - الدوري الإيطالي

تحدث باولو ديبالا نجم يوفنتوس عن تجديد تعاقده مع الفريق، ووضعه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ديبالا قاد يوفنتوس للفوز بنتيجة 2-0، وعقب تسجيله

هدف البيانكونيري الأول، التقطت العدسات الأرجنتيني وهو ينظر للمدرجات، وانتقلت سريعا إلى بافل نيدفيد نائب رئيس النادي.

وقال ديبالا لشبكة سكاي إيطاليا عقب المباراة: "دعوت صديقي لحضور المباراة ولم أجده".

وأضاف "هل عليكم أن تصدقوني؟ لا أعلم، الأمر يعتمد عليكم، لكن هناك الكثير من الأخبار المتداولة والأشياء التي حدثت وأفضل ألا أتحدث".

وأكمل "الإدارة قررت أننا سنتناقش في مسألة تجديد التعاقد بين فبراير ومارس المقبلين".

وأردف "ليس لدي شيء لإثبته لأي شخص، أنا تحت أمر المدرب وانتظر".

وأتم "نحن يوفنتوس والآن نحن أقرب من الفرق الأعلى منا في الترتيب، وعلينا محاولة الفوز، لم نحظى بمباراة جيدة، وفي كل حالة علينا إظهار أننا سنقاتل من أجل المراكز الأولى".

واستطاع أن يقترب قليلا من المربع الذهبي بفضل الفوز الذي رفع رصيده إلى 41 نقطة من 22 مباراة، متساويا مع أتالانتا الذي يستعد للقاء إنتر ميلان.

ولم يخسر يوفنتوس للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري (6 فوز و2 تعادل).

فيما تكبد أودينيزي هزيمته الثانية على التوالي بعدما خسر من قبل أمام أتالانتا بنتيجة 6-2.

شهدت المباراة وصول أليجري للمباراة 300 مع يوفنتوس حقق الفوز في 208 بجميع المسابقات كثالث مدرب في تاريخ النادي يحقق ذلك العدد من المباريات بعد جيوفاني تراباتوني ومارتشيلو ليبي.

ويعد أليجري صاحب أكثر نسبة انتصارات في تاريخ يوفنتوس بنسبة 69%.

باولو ديبالا يوفنتوس الدوري الإيطالي
نرشح لكم
في مباراة أليجري الـ 300.. يوفنتوس يستعيد توازنه بالفوز على أودينيزي إقالة شيفتشينكو ميلان يفلت من مفاجأة جنوى ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا 7 أهداف و3 بطاقات حمراء.. فيورنتينا يسقط نابولي ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا
أخر الأخبار
في الجول يكشف تشخيص إصابة الونش.. وخطوة منتظرة 23 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ديبالا: التجديد لـ يوفنتوس؟ أشياء عديدة تحدث.. ونظرت لصديقي في المدرجات ساعة | الدوري الإيطالي
فصل جديد في العداوة.. عصا معدنية تلغي دربي الأندلس بين بيتيس وإشبيلية ساعة | أوروبا
في مباراة أليجري الـ 300.. يوفنتوس يستعيد توازنه بالفوز على أودينيزي ساعة | الدوري الإيطالي
محمد صلاح يكتب تاريخا جديدا.. ومصر تنفرد بتسيد إفريقيا ضمن أرقام الفوز على غينيا بيساو ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في غياب ميسي ونيمار.. مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على بريست ساعة | الدوري الفرنسي
أمم إفريقيا - ماذا قدم محمد صلاح رجل مباراة مصر أمام غينيا بيساو ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كأس أمم إفريقيا - محمد صلاح ينضم إلى 5 أساطير سجلوا لـ مصر في ثلاث نسخ 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي