ديبالا: التجديد لـ يوفنتوس؟ أشياء عديدة تحدث.. ونظرت لصديقي في المدرجات

تحدث باولو ديبالا نجم يوفنتوس عن تجديد تعاقده مع الفريق، ووضعه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ديبالا قاد يوفنتوس للفوز بنتيجة 2-0، وعقب تسجيله

هدف البيانكونيري الأول، التقطت العدسات الأرجنتيني وهو ينظر للمدرجات، وانتقلت سريعا إلى بافل نيدفيد نائب رئيس النادي.

وقال ديبالا لشبكة سكاي إيطاليا عقب المباراة: "دعوت صديقي لحضور المباراة ولم أجده".

وأضاف "هل عليكم أن تصدقوني؟ لا أعلم، الأمر يعتمد عليكم، لكن هناك الكثير من الأخبار المتداولة والأشياء التي حدثت وأفضل ألا أتحدث".

وأكمل "الإدارة قررت أننا سنتناقش في مسألة تجديد التعاقد بين فبراير ومارس المقبلين".

وأردف "ليس لدي شيء لإثبته لأي شخص، أنا تحت أمر المدرب وانتظر".

وأتم "نحن يوفنتوس والآن نحن أقرب من الفرق الأعلى منا في الترتيب، وعلينا محاولة الفوز، لم نحظى بمباراة جيدة، وفي كل حالة علينا إظهار أننا سنقاتل من أجل المراكز الأولى".

واستطاع أن يقترب قليلا من المربع الذهبي بفضل الفوز الذي رفع رصيده إلى 41 نقطة من 22 مباراة، متساويا مع أتالانتا الذي يستعد للقاء إنتر ميلان.

ولم يخسر يوفنتوس للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري (6 فوز و2 تعادل).

فيما تكبد أودينيزي هزيمته الثانية على التوالي بعدما خسر من قبل أمام أتالانتا بنتيجة 6-2.

شهدت المباراة وصول أليجري للمباراة 300 مع يوفنتوس حقق الفوز في 208 بجميع المسابقات كثالث مدرب في تاريخ النادي يحقق ذلك العدد من المباريات بعد جيوفاني تراباتوني ومارتشيلو ليبي.

ويعد أليجري صاحب أكثر نسبة انتصارات في تاريخ يوفنتوس بنسبة 69%.