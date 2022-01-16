في مباراة أليجري الـ 300.. يوفنتوس يستعيد توازنه بالفوز على أودينيزي

الأحد، 16 يناير 2022 - 00:40

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس - أودينيزي

استعاد يوفنتوس توازنه سريعا عقب خسارة لقب السوبر الإيطالي بالفوز على أودينيزي 2-0 في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس خسر لقب كأس السوبر أمام غريمه التقليدي إنتر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

واستطاع أن يقترب قليلا من المربع الذهبي بفضل الفوز الذي رفع رصيده إلى 41 نقطة من 22 مباراة، متساويا مع أتالانتا الذي يستعد للقاء إنتر ميلان.

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ولم يخسر يوفنتوس للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري (6 فوز و2 تعادل).

فيما تكبد أودينيزي هزيمته الثانية على التوالي بعدما خسر من قبل أمام أتالانتا بنتيجة 6-2.

شهدت المباراة وصول أليجري للمباراة 300 مع يوفنتوس حقق الفوز في 208 بجميع المسابقات كثالث مدرب في تاريخ النادي يحقق ذلك العدد من المباريات بعد جيوفاني تراباتوني ومارتشيلو ليبي.

ويعد أليجري صاحب أكثر نسبة انتصارات في تاريخ يوفنتوس بنسبة 69%.

التشكيل

بدأ يوفنتوس اللقاء بثنائية هجومية مكونة من مويس كين وباولو ديبالا.

فيما قاد بيتو وجيرارد ديلوفيو هجوم بيانكونيري أوديني.

وصف المباراة

هدف اللقاء الأول جاء في الدقيقة 19 بعد تمريرة من مويس كين استلمها باولو ديبالا داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة صاروخية في أعلى شباك أودينيزي.

في الشوط الثاني سدد خوان كوادرادو ركلة ثابتة تصدى لها دانييلي باديلي حارس أودينيزي المخضرم في الدقيقة 61.

وبعد 4 دقائق مرت تسديدة ديبالا بمحاذاة القائم الأيسر لتضيع عليه فرصة الهدف الثاني له ولفريقه.

وواصل الأمريكي ويستون ماكيني تألقه مؤخرا وسجل للمباراة الثالثة على التوالي برأسية وتلك المرة بعد عرضية ماتيا دي تشيليو.

وكاد إيزاك ساكسيس أن يقلص الفارق بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لكن كرته أبعدها تشيزيني لركنية ببراعة، لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس.

يوفنتوس أودينيزي الدوري الإيطالي
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