في غياب ميسي ونيمار.. مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على بريست

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه بريست بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الفرنسي.

وخاض فريق العاصمة الفرنسية هذه المباراة بقائمة مطولة من الغيابات، على رأسها الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب افتقاره للياقة المباريات عقب تعافيه من فيروس كورونا، والبرازيلي نيمار بسبب إصابة في الكاحل.

أيضا يغيب الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والظهير لايفين كورزاوا بسبب فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، يغيب الثنائي السنغالي عبدو ديالو وإدريسا جيي والمغربي أشرف حكيمي لتواجدهم في كأس أمم إفريقيا.

وسجل كيليان مبابي الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 32 بتسديدة في أسفل الزاوية اليسرى، بعد تمريرة من الهولندي جورجينيو فينالدوم.

وسجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدفا في الدقيقة 40 ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود مخالفة، بينما حاول إيكاردي مرة أخرى في الدقيقة 48 ولكن ارتطمت تسديدته بالقائم الأيمن هذه المرة.

وفي الدقيقة 53 سجل تيلو كيرير الهدف الثاني بعد تمريرة من نونو مينديز.

بذلك يرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 50 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة عن نيس أقرب ملاحقيه، فيما يحتل بريست المركز الثالث عشر بـ25 نقطة.