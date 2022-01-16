محمد صلاح يدافع عن لاعبي مصر.. ويرفع التحدي أمام منتخبات القارة في أمم إفريقيا

الأحد، 16 يناير 2022 - 00:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف منتخب مصر في غينيا بيساو - تصوير مصطفى عميرة

شدد محمد صلاح قائد المنتخب المصري على أن الفراعنة يعيشون فترة إحلال وتبديل مشيرا إلا أنه يجب القتال للوصول لأبعد نقطة ممكنة في أمم إفريقيا.

وفاز منتخب مصر على غينيا بيساو بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وقال محمد صلاح في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "المدرب لم يكن معنا منذ 3 أشهر وهناك لاعبون جدد مع المنتخب المصري، لا أعلم كم لاعبا بدأوا مباراة مع منتخب مصر للمرة الأولى في أمم إفريقيا".

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وأضاف "لم يكن لدينا لاعبون جدد منذ 2010 وهذا اختبار صعب للمدير الفني، كان علينا أن نرتب الأمور لكي نظهر بشكل أفضل".

وسجل محمد صلاح هدفه الخامس في أمم إفريقيا ليتساوى مع محمد ناجي جدو والديبة وعمرو زكي وحسني عبد ربه.

وأصبحت نسخة 2021 هي النسخة الثالثة التي يسجل فيها صلاح مع منتخب مصر.

وتابع "علينا أن نقاتل في هذه البطولة الصعبة للغاية، كل الفرق تعرف كيف تلعب كرة القدم ولديهم عديد اللاعبين في أوروبا".

وأتم "يجب أن نؤمن بقدراتنا وحظوظنا وأن نقاتل قدر استطاعتنا ونرى أين سنذهب في البطولة".

الفوز رفع رصيد منتخب مصر للنقطة الثالثة في المركز الثاني بينما توقف رصيد غينيا بيساو عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

ويلعب المنتخب المصري أمام السودان في الجولة الأخيرة بينما يواجه منتخب غينيا بيساو نظيره النيجيري.

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