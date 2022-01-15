عقب إصابته أمام غينيا بيساو.. تحديد موعد أشعة الونش

سيجرى محمود حمدي "الونش" أشعة غدا الأحد في العاصمة الكاميرونية ياوندي لتحديد سبب الإصابة.

وأوضح محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن الأشعة لتحديد سبب الآلام التي يعاني منها في العضلة الأمامية والتي تسببت في عدم استكماله المباراة.

وأجرى كارلوس كيروش تغييرا مع بداية الشوط الثاني من مواجهة غينيا بيساو بخروج "الونش".

وشارك محمد عبد المنعم لتعويض إصابة الونش.

وأصبحت تلك ثالث إصابة تضرب منتخب مصر منذ مستهل مشواره في النسخة الحالية من كأس الأمم.