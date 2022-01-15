كيروش: اللاعبون أظهروا ردة فعل قوية.. وهذا الفوز إهداء للشعب المصري

أهدى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر فوز الفراعنة على غينيا بيساو للجماهير مشيدا بلاعبيه بعد ردة الفعل القوية.

وفاز منتخب مصر على غينيا بيساو بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "نهدي هذا الفوز والمجهودات والتضحيات التي قام بها اللاعبون إلى كل الجماهير المصرية".

وأضاف "بعد 3 أو 4 أيام من التوتر والظغوطات، أظهر اللاعبون شخصية قوية واستطاعوا أن يخرجوا من عنق الزجاجة ومن هذا الموقف الصعب".

وتابع "بدأنا المباراة بشكل جيد اليوم ولم يكون هناك توتر، كان من الممكن أن نسجل أكثر ولكن لسوء الحظ ارتطمت 3 كرات بالقائم".

وأتم "استحقت مصر الفوز اليوم وسنتحسن في مباراة تلو الأخرى".

إحصائيات محمد صلاح رجل مباراة مصر وغينيا بيساو 🇪🇬 pic.twitter.com/JhLrtXO2y2 — FilGoal (@FilGoal) January 15, 2022

الفوز رفع رصيد منتخب مصر للنقطة الثالثة في المركز الثاني بينما توقف رصيد غينيا بيساو عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

ويلعب المنتخب المصري أمام السودان في الجولة الأخيرة بينما يواجه منتخب غينيا بيساو نظيره النيجيري.