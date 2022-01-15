عبد الله السعيد بعد الفوز على غينيا بيساو: لم نستغل فرصنا في البداية

أبدى عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ومنتخب مصر سعادته بالفوز على غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

وقال السعيد في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "في الشوط الأول كان لنا بعض الفرص الجيدة ولكن لم ننجح في التسجيل منها".

وأضاف "في الشوط الثاني جازفنا بصورة أكبر ونجحنا في التسجيل".

وأوضح السعيد "حققنا أول فوز لنا، وبإذن الله القادم أفضل".

واختتم صانع ألعاب المنتخب المصري "كان فوزا مهما، وأتمنى أن يكون القادم أفضل وأن نفوز في المباراة القادمة".

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على حساب غينيا بيساو بهدف سجله محمد صلاح في الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 3 نقاط في المجموعة الرابعة، ليحتل المركز الثاني وراء منتخب نيجيريا الذي يملك 6 نقاط، ويليه غينيا بيساو والسودان بنقطة لكل منهما.