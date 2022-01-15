ضياء السيد: الأهم في دور المجموعات الفوز واكتساب الثقة وتحسن الأداء

أوضح ضياء السيد مدرب منتخب مصر أن الأهم في مرحلة دور المجموعات لـ كأس الأمم الإفريقية حصد النقاط التي تجعل الأداء أفضل.

وانتصر منتخب مصر على غينيا بيساو بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال ضياء السيد عقب المباراة: "الأداء في لقاء نيجيريا كان متوسطا ولابد من أن نفوز في مباراة اليوم خاصة بعد وجود ضغط من الجميع على اللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف عبر بي إن سبورتس "استطعنا تحقيق الفوز، المشاركة في دور المجموعات مهم بها الفوز بالـ 3 نقاط، تجعلك تكتسب الثقة ويصبح الأداء أعلى".

وأتم "أتمنى أن يكون هناك دعم ونعد أن القادم سيكون أفضل".

وكان منتخب الفراعنة قد خسر مباراته الأولى أمام نيجيريا بهدف نظيف أيضا، سجله كيليتشي إهيناتشو مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي.

بذلك يحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الرابعة بـ3 نقاط، وراء منتخب نيجيريا المتصدر بـ6 نقاط عقب فوزه على السودان 3-1، ويليهما غينيا بيساو والسودان بنقطة وحيدة لكل منهما من تعادلهما السلبي في الجولة الأولى.

منتخب مصر سيواجه السودان يوم الأربعاء التاسع عشر من يناير الجاري.