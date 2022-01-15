أنس أسامة لـ في الجول: قررت سحب الشكوى ضد الزمالك.. وهدفنا نهائي كأس العالم

قرر أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة بنادي الزمالك سحب شكواه التي قدمها ضد النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وقال أنس أسامة في تصريحات لـFilGoal.com: "قمت بسحب الشكوى في اتحاد السلة ضد الزمالك بخصوص مستحقاتي بعد جلسة تمت مع إدارة النادي عن طريق أحمد مرضتى منصور".

وأضاف "حصلت على جزء من مستحقاتي وسأحصل على البقية بعد فترة، أقدر ظروف النادي وأتمنى أن نكون في أفضل حال".

وتابع عن كأس العالم للأندية "سنلعب أمام منافس قوي في قترة تغيير مدرب واستفاقة وهي حالة مشابهة للزمالك".

وأوقعت القرعة الزمالك في مواجهة سان بابلو بورجوس الإسباني، حامل اللقب وبطل أوروبا، في نصف النهائي.

وتحتضن مصر النسخة 31 من البطولة من 11 إلى 13 فبراير المقبل، وهي المرة الأولى التي تقام فيها المنافسات على أرض إفريقية.

وأتم "سنأخذ الأمور خطوة بخطوة، هدفنا الفوز على سان بابلو بورجوس وبعدها ننظر إلى النهائي".

وكان أسامة قد أصيب بتمزق في غضروف الكتف، خضع إثره لعملية جراحية قبل أن يعود للمشاركة مع الزمالك في دوري السوبر.