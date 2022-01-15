ملامح فوز مصر على غينيا بيساو.. تحسن واضح

السبت، 15 يناير 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

عمر كمال عبد الواحد - مصر - غينيا بيساو

17 تسديدة، منها 3 ارتطمت بالقائمين وكرة هدف هي حصيلة فرص منتخب مصر على غينيا بيساو في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2021.

تحسن أداء منتخب مصر بشكل جلي أمام غينيا بيساو على عكس مباراة نيجيريا –مع الوضع في الاعتبار الفارق بين المنتخبين-.

وبكل تأكيد هناك تحسن ظاهر على كافة النواحي إلا بعض القلق الدفاعي خاصة مع إصابة محمود حمدي الونش وخروجه بين الشوطين وهو ما يعني إصابة 3 من 4 من خط دفاعك الرئيسي في البطولة بعد أول مباراتين قبل استكمال باقي المشوار.

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عمر كمال

جبهة يمنى نارية قادها عمر كمال عبد الواحد في مباراة اليوم.

37 تمريرة من 41 صحيحة بنسبة 90% و4 عرضيات صحيحة من 11، 4 كرات طولية صحيحة بنسبة 100%.

فاز بـ 7 التحامات ثنائية بنسبة 100% وصراع هوائي وحيد من 2 وحصل على 4 أخطاء.

مباراة واحدة جعلت عمر كمال ثاني أكثر لاعب إرسالا للكرات العرضية في البطولة بشكل صحيح بعد بونا سار لاعب السنغال صاحب الـ 8 عرضيات.

* خريطة تحركات عمر كمال أمام غينيا بيساو.

نجاح مهمة عمر كمال لم يكن ليكتمل إلا بأن يلعب منتخب مصر بأسلوبه الطبيعي، وهو تواجد مصطفى محمد في مركز المهاجم الصريح الذي استقبل 3 عرضيات من عمر كمال، عكس ما حدث في المباراة الماضية عندما تبادل الأدوار مع صلاح فكانت الحصيلة 9 عرضيات 0 منها صحيحة.

تحسن دفاعي

في مباراة نيجيريا، سدد لاعبو النسور الخضر 10 مرات من داخل منطقة جزاء منتخب مصر من أصل 15.

في مباراة اليوم سدد لاعبو غينيا بيساو في 7 مناسبات على مرمى الشناوي وجميعها خارج منطقة الجزاء.

هنا يجدر الإشارة لأن أداء منتخب مصر الهجومي مع تراجع غينيا بيساو للدفاع ومحاولتهم للاعتماد على المرتدات أو أخطاء دفاعنا هي ما تسببت في ذلك.

ولقطة غينيا بيساو الأهم في المباراة –هدف التعادل الذي ألغي في الدقيقة 80- كانت من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

مشكلة وحل مؤقت

في آخر 5 مباريات مع كارلوس كيروش استقبل منتخب مصر هدفا في شباكه أولا في 4 منها، فتظل طيلة تلك المباريات تلعب دور رد الفعل.

أمام الجزائر تعادلنا من ركلة جزاء في الشوط الثاني، وأمام الأردن انتظرنا حتى الوقت الإضافي، ثم أمام تونس خسرت بهدف دون رد في الوقت القاتل، وأمام نيجيريا استقبلت هدفا ولم تعوض.

منتخب مصر أخذ زمام المبادرة أولا واستطاع في الشوط الأول أن يهدد مرمى غينيا بيساو بتسديدتين ارتطمتا بالعارضة ومع الضغط في الشوط الثاني سُجل الهدف.

عمرو السولية

عاد اتزان منتخب مصر لشكله الطبيعي بعض الشيء بعودة السولية لمركز الوسط، لكن كيروش قرر أن يدفع به كلاعب وسط مدافع بأدوار هجومية.

على أن يكون محمد النني على اليمين والسعيد على اليسار.

* خريطة تحركات السولية أمام غينيا بيساو.

السولية الذي صنع هدف اللقاء الوحيد أرسل 8 كرات طولية منها 5 صحيحة، وقطع الكرة في 6 محاولات لكن نسبة تمريراته وصلت إلى 77%.

في المقابل كان النني يحاول أن يعوض عدم مساندة محمد صلاح الدفاعية ليغطي الجهة اليمنى مع عمر كمال.

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