لمواجهة السودان.. منتخب مصر يطير غدا إلى ياوندي

السبت، 15 يناير 2022 - 23:25

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر قبل مباراة غينيا بيساو

يسافر منتخب مصر ظهر الغد -الأحد- إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادا لمواجهة منتخب السودان ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2021.

يأتي ذلك بعد انتهائه من خوض مباراتيه في جاروا ضد نيجيريا وغينيا بيساو.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الثالثة من كل مجموعة في نفس الوقت، وهو ما يضطر المنتخب المصري للسفر إلى ياوندي، نظرا لوجود ملعب واحد فقط في جاروا.

أخبار متعلقة
محمد صلاح: لا يهمني من يسجل.. ومنتخب مصر من أقل الفرق امتلاكا للمحترفين أمم إفريقيا - لاعب السودان: مباراة مصر لها طابع خاص.. نسعى للفوز في "دربي وادي النيل" بالأرقام - محمد صلاح يكسر صيامه مع مصر بعد 292 يوما.. ويعادل خماسي المنتخب في أمم إفريقيا أول الغيث قطرة

وتغلب منتخب مصر على غينيا بيساو بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

سجل هذا الهدف محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي في الدقيقة 69.

وكان منتخب الفراعنة قد خسر مباراته الأولى أمام نيجيريا بهدف نظيف أيضا، سجله كيليتشي إهيناتشو مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي.

بذلك يحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الرابعة بـ3 نقاط، وراء منتخب نيجيريا المتصدر بـ6 نقاط عقب فوزه على السودان 3-1، ويليهما غينيا بيساو والسودان بنقطة وحيدة لكل منهما من تعادلهما السلبي في الجولة الأولى.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه السودان يوم الأربعاء التاسع عشر من يناير الجاري.

منتخب مصر السودان كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
كأس أمم إفريقيا - محمد صلاح ينضم إلى 5 أساطير سجلوا لـ مصر في ثلاث نسخ صلاح يدافع عن لاعبي مصر.. ويرفع التحدي أمام منتخبات القارة في أمم إفريقيا عقب إصابته أمام غينيا بيساو.. تحديد موعد أشعة الونش كيروش: اللاعبون أظهروا ردة فعل قوية.. وهذا الفوز إهداء للشعب المصري
أخر الأخبار
كأس أمم إفريقيا - محمد صلاح ينضم إلى 5 أساطير سجلوا لـ مصر في ثلاث نسخ 2 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
صلاح يدافع عن لاعبي مصر.. ويرفع التحدي أمام منتخبات القارة في أمم إفريقيا 3 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عقب إصابته أمام غينيا بيساو.. تحديد موعد أشعة الونش 12 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كيروش: اللاعبون أظهروا ردة فعل قوية.. وهذا الفوز إهداء للشعب المصري 13 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عبد الله السعيد بعد الفوز على غينيا بيساو: لم نستغل فرصنا في البداية 15 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ضياء السيد: الأهم في دور المجموعات الفوز واكتساب الثقة وتحسن الأداء 26 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أنس أسامة لـ في الجول: قررت سحب الشكوى ضد الزمالك.. وهدفنا نهائي كأس العالم 28 دقيقة | رياضات أخرى
ملامح فوز مصر على غينيا بيساو.. تحسن واضح 34 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي