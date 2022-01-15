لمواجهة السودان.. منتخب مصر يطير غدا إلى ياوندي

يسافر منتخب مصر ظهر الغد -الأحد- إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادا لمواجهة منتخب السودان ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2021.

يأتي ذلك بعد انتهائه من خوض مباراتيه في جاروا ضد نيجيريا وغينيا بيساو.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الثالثة من كل مجموعة في نفس الوقت، وهو ما يضطر المنتخب المصري للسفر إلى ياوندي، نظرا لوجود ملعب واحد فقط في جاروا.

وتغلب منتخب مصر على غينيا بيساو بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

سجل هذا الهدف محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي في الدقيقة 69.

وكان منتخب الفراعنة قد خسر مباراته الأولى أمام نيجيريا بهدف نظيف أيضا، سجله كيليتشي إهيناتشو مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي.

بذلك يحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الرابعة بـ3 نقاط، وراء منتخب نيجيريا المتصدر بـ6 نقاط عقب فوزه على السودان 3-1، ويليهما غينيا بيساو والسودان بنقطة وحيدة لكل منهما من تعادلهما السلبي في الجولة الأولى.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه السودان يوم الأربعاء التاسع عشر من يناير الجاري.