محمد صلاح: لا يهمني من يسجل.. ومنتخب مصر من أقل الفرق امتلاكا للمحترفين

السبت، 15 يناير 2022 - 23:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - غينيا بيساو

أبدى محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي سعادته بفوز المنتخب على غينيا بيساو بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

وقال محمد صلاح في تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "سعيد بالفوز في المباراة. لا يهمني من يسجل ومن لا يسجل. كنت أحاول مساعدة الفريق".

وأضاف "المهم أن نفوز، واليوم نجحنا في ذلك. حالفنا الحظ بعض الشيء في نهاية المباراة، ولكن إن شاء الله القادم أفضل وسيتحسن الأداء".

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وأوضح "أتمنى أن نتمكن من مواجهة الصعوبات بشكل جيد. الأداء لم يكن أفضل شيء ممكن في آخر مباراتين".

وتابع صلاح "جميع الفرق في إفريقيا تلعب كرة قدم جيدة الآن. كل الفرق لديها محترفين، من الممكن أن نكون نحن من أقل المنتخبات التي تملك محترفين".

واختتم قائد منتخب مصر "القادم أفضل بإذن الله، وبالتأكيد أحلم بلقب إفريقي مع المنتخب".

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على حساب غينيا بيساو بهدف سجله محمد صلاح في الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 3 نقاط في المجموعة الرابعة، ليحتل المركز الثاني وراء منتخب نيجيريا الذي يملك 6 نقاط، ويليه غينيا بيساو والسودان بنقطة لكل منهما.

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