أمم إفريقيا - لاعب السودان: مباراة مصر لها طابع خاص.. نسعى للفوز في "دربي وادي النيل"

السبت، 15 يناير 2022 - 22:46

كتب : FilGoal

منتخب السودان أمم إفريقيا

أبدى مازن محمدين لاعب منتخب السودان اعتقاده أن الخسارة أمام نيجيريا لم تكن متوقعة كما كان يقال قبل المباراة بالنظر لفارق الإمكانات بين الفريقين.

وقال محمدين في تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "الخسارة لم تكن متوقعة، قدمنا مباراة كبيرة ولكن فارق الخبرات حسم الأمور".

وأضاف "إن شاء الله سنعود في السنوات القادمة مستفيدين من الاحتكاكات، وسنعوض هذه الخسارة في قادم المواعيد".

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وعن مواجهة منتخب مصر قال محمدين: "مباراة مصر لها طابع خاص بالنسبة لنا كسودانيين باعتبارها دربي وادي النيل".

واختتم "الشعب السوداني كله يتطلع لهذه المباراة ونتطلع للفوز بها والوصول إلى الدور القادم كأقل هدية نقدمها لشعبنا".

وخسر منتخب السودان أمام نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية في كأس أمم إفريقيا.

بذلك يملك منتخب "صقور الجديان" نقطة واحدة بعد تعادله السلبي مع غينيا بيساو في الجولة الأولى.

ويلعب منتخب السودان في المجموعة الرابعة مع منتخبات مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.

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