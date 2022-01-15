أول الغيث قطرة

فاز المنتخب المصري على غينيا بيساو بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

سجل هدف مصر الوحيد محمد صلاح من صناعة عمرو السولية في الدقيقة 69 من المباراة.

التشكيل

أجرى كارلوس كيروش 4 تغييرات على تشكيل المنتخب بدخول عمرو السولية وعبد الله السعيد وعمر كمال عبد الواحد وأيمن أشرف في مكان حمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه وأكرم توفيق وأحمد فتوح.

3 تغييرات في تشكيل غينيا بيساو ضد مصر وجوناس مينديش يعود لحراسة المرمى 🇬🇼#AFCON2021 pic.twitter.com/K7yFzaXqHk — FilGoal (@FilGoal) January 15, 2022

أحداث المباراة

بدأ المنتخب المصري هجماته من الدقيقة الثانية بعد تمريرة من عمر مرموش إلى محمد صلاح الذي سدد في القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى.

وانطلق محمد صلاح إلى منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة ليسقط داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم طلب استئناف اللعب.

رد بعدها منتخب غينيا بيساو بتسديدة من ستيف أمبري لكن فوق مرمى محمد الشناوي.

وجاءت أخطر فرص منتخب مصر في الدقيقة 17 بعد عرضية رائعة من محمد صلاح إلى عمر مرموش الذي استلم ومرر إلى مصطفى محمد والذي بدوره استلم وسدد لكن في القائم الأيسر لغينيا بيساو.

وسدد بعدها عمر مرموش بقوة في الدقيقة 30 ولكنها جاءت فوق العارضة.

وتلقى جيفرسون بعدها البطاقة الصفراء بعد عرقلة عمر مرموش، وطالب لاعبو منتخب مصر بالبطاقة الحمراء ولكن تقنية الفيديو أكدت صحة قرار الحكم.

ولعب عمر كمال عرضية في الدقيقة 35 ارتقى لها مصطفى محمد ولكن رأسيه جاءت فوق العارضة.

ومرر بعدها مرموش في الدقيقة 37 إلى محمد صلاح الذي سدد لكن الدفاع تدخل أمامه في اللحظة الأخيرة وحولها إلى ركنية.

وسدد بعدها عمرو السولية في الدقيقة 43 بقوة وحولها حارس المرمى إلى ركنية.

وكاد محمد صلاح أن يوقع على الهدف الأول قبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة ولكن تسديدته أنقذها الحارس.

وشارك محمد عبد المنعم مع بداية الشوط الثاني في مكان محمود حمدي الونش الذي تعرض للإصابة.

وأرسل عمر كمال عبد الواحد عرضية لمصطفى محمد لعبها برأسه فوق العارضة في الدقيقة 47.

وسدد مصطفى محمد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57 تصدى لها حارس غينيا بيساو بسهولة.

وتدخل كارلوس كيروش مجددا بعد ذلك بدخول محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو بدلا من مصطفى محمد وعبد الله السعيد في الدقيقة 58.

رد عليه مدرب غينيا بيساو بدخول جورجينتو إنتيما بدلا من ستيف أمبري.

ومرر بعدها محمد صلاح في الدقيقة 64 إلى زيزو الذي سدد بقوة فوق العارضة.

وسجل المنتخب المصري أخيرا أول أهدافه في البطولة عن طريق محمد صلاح بعد تمريرة مميزة من عمرو السولية قابلها قائد الفراعنة يسراه في الشباك مع الدقيقة 69.

هدف صلاح أنهى سلسلة 3 مباريات لغينيا بيساو دون تلقي أي هدف في جميع المسابقات.

بينما سجل المنتخب المصري للمرة الأولى في المباراة بعد 4 مباريات استقبل خلالها الهدف الأول أمام نيجيريا وتونس والجزائروالأردن.

وعاند القائم منتخب مصر للمرة الثالثة بعد عرضية من عمر كمال في الدقيقة 75 وتسديدة على الطائر من أحمد سيد زيزو منعها القائم.

ودخل الثنائي ليونيل ألفيش وفريدريك ميندي لغينيا بيساو بدلا من جيفرسون إنكاندا وبيكيتي سيلفا.

ورد كيروش بدخول محمد شريف وحمدي فتحي في مكان عمر مرموش ومحمد النني في الدقيقة 78.

وسدد بعدها جورجينو لاعب غينيا بيساو بقوة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشناوي.

هدف تعادل غينيا بيساو جاء في الدقيقة 82 بتسديدة قوية من ماما بالدي بعد مجهود فردي قبل أن يلغي الحكم باسيفيك الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر للنقطة الثالثة في المركز الثاني بينما توقف رصيد غينيا بيساو عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

ويلعب المنتخب المصري أمام السودان في الجولة الأخيرة بينما يواجه منتخب غينيا بيساو نظيره النيجيري.