الثالث في دفاع منتخب مصر.. إصابة الونش

السبت، 15 يناير 2022 - 22:14

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - محمود الونش

أجرى كارلوس كيروش تغييرا مع بداية الشوط الثاني من مواجهة غينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية 2021 بخروج محمود حمدي "الونش".

وشارك محمد عبد المنعم لتعويض إصابة الونش.

وأصبحت تلك ثالث إصابة تضرب منتخب مصر منذ مستهل مشواره في النسخة الحالية من كأس الأمم.

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في مباراة نيجيريا افتقد المنتخب لخدمات الظهيرين، أكرم توفيق والذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وأحمد فتوح بإصابة عضلية.

عبد المنعم شارك في المباراة الماضية كبديل لأكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن.

وأمام غينيا بيساو يشارك في مركز قلب الدفاع عوضا عن الونش.

منتخب مصر محمود حمدي الونش محمد عبد المنعم
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