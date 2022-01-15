تشكيل غينيا بيساو – القائد جوناس يعود لحماية العرين أمام مصر

أعلن منتخب غينيا بيساو عن تشكيله لمواجهة مصر في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وشهد التشكيل عودة القائد جوناس في حراسة المرمى بعد غيابه عن المباراة الأولى لإصابته بفيروس كورونا.

كما يبدأ المهاجم ستيف براهيم مهاجم سوشو، ويدخل بانوتشي كامارا لاعب وسط بلاماوث أرجايل فريق الدرجة الثالثة الإنجليزي.

تشكيل غينيا بيساو:

حراسة المرمى: جوناس مينديش

الدفاع: جيفيرسون أنيلسون – ماني مانكوني – أوبا سانجانتي – فالي كاندي

الوسط: برايما كاندي – ماما بالدي – موريتو كاساما – بانوتشي كامارا - بيكيتي دجاسي

الهجوم: ستيف براهيم