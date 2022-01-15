مدرب السودان: لم نخرج بعد.. إذا فزنا على مصر سنتأهل

رفض برهان تية مدرب السودان الاستسلام بشأن إمكانية تأهل الفريق إلى الأدوار الإقصائية في كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد خسارته أمام نيجيريا في الجولة الثانية لدور المجموعات.

وقال برهان تية في تصريحاتخ لقنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "نحاول بقدر الإمكان أن نعالج السلبيات والأخطاء".

وأضاف "في الفترة الحالية نبدأ بعلاج بعض الأخطاء الدفاعية، ونتمنى أن ننجح في التحسن".

وأوضح "لم نخرج من البطولة بعد. لدينا مباراة أخيرة مع المنتخب المصري".

واختتم تية "سنحاول تصحيح أخطائنا وإذا فزنا على مصر سنتأهل للدور التالي".

وخسر منتخب السودان أمام نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الثانية.

وكان المنتخب الملقب بـ "صقور الجديان" قد تعادل مع غينيا بيساو في الجولة الأولى بدون أهداف.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو في مباراة ستحدد الكثير في شكل المنافسة بالمجموعة الرابعة.