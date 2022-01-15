مدرب السودان: لم نخرج بعد.. إذا فزنا على مصر سنتأهل

السبت، 15 يناير 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

برهان تية - السودان

رفض برهان تية مدرب السودان الاستسلام بشأن إمكانية تأهل الفريق إلى الأدوار الإقصائية في كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد خسارته أمام نيجيريا في الجولة الثانية لدور المجموعات.

وقال برهان تية في تصريحاتخ لقنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "نحاول بقدر الإمكان أن نعالج السلبيات والأخطاء".

وأضاف "في الفترة الحالية نبدأ بعلاج بعض الأخطاء الدفاعية، ونتمنى أن ننجح في التحسن".

أخبار متعلقة
خبر في الجول – مؤمن زكريا يحصل على تأشيرة دخول إنجلترا لاستكمال علاجه سجل هدفا وصنع آخر.. سيمون رجل مباراة نيجيريا والسودان بالأرقام – صلاح يبحث عن كسر صيامه.. ظهور السولية الأول وعاشرة مصطفى محمد

وأوضح "لم نخرج من البطولة بعد. لدينا مباراة أخيرة مع المنتخب المصري".

واختتم تية "سنحاول تصحيح أخطائنا وإذا فزنا على مصر سنتأهل للدور التالي".

وخسر منتخب السودان أمام نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الثانية.

وكان المنتخب الملقب بـ "صقور الجديان" قد تعادل مع غينيا بيساو في الجولة الأولى بدون أهداف.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو في مباراة ستحدد الكثير في شكل المنافسة بالمجموعة الرابعة.

برهان تية منتخب السودان منتخب مصر كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
خبر في الجول – اللواء مشهور يترأس بعثة المنتخب في الكاميرون بعد عودة جمال علام تشكيل غينيا بيساو – القائد جوناس يعود لحماية العرين أمام مصر سجل هدفا وصنع آخر.. سيمون رجل مباراة نيجيريا والسودان مباشر كأس أمم إفريقيا - مصر (0)-(0) غينيا بيساو.. بداية المباراة
أخر الأخبار
150 و300.. بايرن ميونيخ يضرب كولن برباعية 21 دقيقة | الدوري الألماني
خبر في الجول – اللواء مشهور يترأس بعثة المنتخب في الكاميرون بعد عودة جمال علام 24 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل غينيا بيساو – القائد جوناس يعود لحماية العرين أمام مصر 33 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب السودان: لم نخرج بعد.. إذا فزنا على مصر سنتأهل 37 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول – مؤمن زكريا يحصل على تأشيرة دخول إنجلترا لاستكمال علاجه 40 دقيقة | مصر
سجل هدفا وصنع آخر.. سيمون رجل مباراة نيجيريا والسودان 45 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر كأس أمم إفريقيا - مصر (0)-(0) غينيا بيساو.. بداية المباراة 49 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بالأرقام – صلاح يبحث عن كسر صيامه.. ظهور السولية الأول وعاشرة مصطفى محمد ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي