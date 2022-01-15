خبر في الجول – مؤمن زكريا يحصل على تأشيرة دخول إنجلترا لاستكمال علاجه

السبت، 15 يناير 2022 - 20:21

كتب : أحمد الخولي

مؤمن زكريا

حصل مؤمن زكريا نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على تأشيرة دخول إنجلترا من أجل استكمال علاجه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مؤمن زكريا ينوي السفر إلى إنجلترا خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل استكمال رحلة علاجه في مراكز طبية هي الأفضل في العالم لعلاج ضمور الأعصاب والعضلات.

ويضع زكريا أملا كبيرا لتحسن حالته من خلال تلك الرحلة العلاجية.

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ويخضع مؤمن (33 عاما) للعلاج من مرض ضمور العضلات الذي أبعده عن كرة القدم منذ يناير 2019.

وتوج مؤمن بعشرة ألقاب مع الأندية التي دافع عن ألوانها ومثل منتخب مصر في 12 مباراة.

مؤمن زكريا منتخب مصر الأهلي
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