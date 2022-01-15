سجل هدفا وصنع آخر.. سيمون رجل مباراة نيجيريا والسودان
السبت، 15 يناير 2022 - 20:16
كتب : FilGoal
فاز موسيس سيمون جناح نيجيريا بجائزة رجل مباراة النسور الخضر ضد السودان ضمن مباريات المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية 2021.
وصنع الجناح الأيسر الهدف الأول الذي سجله صامويل شيكويزي وسجل الهدف الثاني في أول دقيقة بالشوط الثاني.
وفاز سيمون بـ 7 صراعات ثنائية من أصل 8، وأرسل 5 عرضيات منها 2 صحيحة.
وسدد مرتان على مرمى الخصم، وأكمل 3 مراوغات ناجحة من 4.
🦅 Super Eagles … literally flying! 🔝#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #NGASDN | #TeamNigeria | @Simon27Moses | @thenff | @NGSuperEagles pic.twitter.com/j6hacEQvY0— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 15, 2022
ضمن منتخب نيجيريا صعوده للدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا بالفوز على السودان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
ويلتقي منتخب نيجيريا مع غينيا بيساو في الجولة الأخيرة الأربعاء المقبل، بينما يواجه السودان نظيره المصري في نفس اليوم.