سجل هدفا وصنع آخر.. سيمون رجل مباراة نيجيريا والسودان

فاز موسيس سيمون جناح نيجيريا بجائزة رجل مباراة النسور الخضر ضد السودان ضمن مباريات المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية 2021.

وصنع الجناح الأيسر الهدف الأول الذي سجله صامويل شيكويزي وسجل الهدف الثاني في أول دقيقة بالشوط الثاني.

وفاز سيمون بـ 7 صراعات ثنائية من أصل 8، وأرسل 5 عرضيات منها 2 صحيحة.

وسدد مرتان على مرمى الخصم، وأكمل 3 مراوغات ناجحة من 4.

ضمن منتخب نيجيريا صعوده للدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا بالفوز على السودان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلتقي منتخب نيجيريا مع غينيا بيساو في الجولة الأخيرة الأربعاء المقبل، بينما يواجه السودان نظيره المصري في نفس اليوم.