انتهت كأس أمم إفريقيا - غينيا بيساو (0)-(1) مصر.. فوز أول للفراعنة

السبت، 15 يناير 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - مصر - غينيا بيساو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل منتخب مصر – عمر كمال والسعيد والسولية يبدأون أمام غينيا بيساو صحيفة المنتخب: مصر والمغرب هددا بالانسحاب من أمم إفريقيا بسبب تونس هل تعرف هدافي منتخب مصر في كأس إفريقيا؟ سفير مصر لـ في الجول: لن نسمح بأي إساءة للمنتخب والكاميرون

نهاية المباراة بفوز مصر بهدف

ق. 95 تصويبة قوية من موريتو كاسما يتألق الشناوي ويتصدى لها.

4 دقائق وقت ضائع

ق. 88 ماورو تيكشيرا يشارك بدلا من بانوتشي كمارا.

باسيفيك ندابيهاوينيمانا يلجأ إلى تقنية الفيديو ويلغي الهدف

ق. 82 ماما بالدي يسجل التعادل. قطع الكرة من عمر كمال ودخل منطقة الجزاء وسدد في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 80 جورجينو يستدير ويسدد لكن محمد الشناوي يتصدى على مرتين.

ق. 78 حمدي فتحي ومحمد شريف يشاركان بدلا من عمر مرموش ومحمد النني.

ق. 77 ليونيل ألفيش وفريدريك ميندي يشاركان بدلا من جيفرسون إنكاندا وبيكيتي سيلفا.

ق.75 عرضية من عمر كمااال وتصويبة من زيزو في القائم الأيمن.

ق. 69 جووووووووووووووول أووووول.. بينية ساقطة رائعة من السولية ومحمد صلاح يقابلها بتصويبة على الطائر في المرمى مسجلا الأول.

ق. 65 تمريرة من صلاح إلى زيزو وزيزو يسدد فوق المرمى.

ق. 59 جورجينتو إنتيما يشارك بدلا من ستيف أمبري في صفوف غينيا بيساو.

ق. 58 محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو يشاركان بدلا من مصطفى محمد وعبد الله السعيد.

ق. 57 تصويبة من مصطفى محمد يتصدى لها الحارس.

ق. 49 إنذار لـ محمد النني.

ق. 47 عرضية من عمر كمال ورأسية من مصطفى محمد فوق المرمى.

محمد عبد المنعم يشارك بدلا من محمود حمدي الونش مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 تصويبة من محمد صلاح يحولها الحارس إلى ركنية.

ق. 43 تصويبة من عمرو السولية وتتحول إلى ركنية.

ق. 37 بينية من مرموش إلى محمد صلاح الذي سدد لكن الدفاع تدخل أمامه في اللحظة الأخيرة وحولها إلى ركنية.

ق. 35 عرضية من عمر كماال ورأسية من مصطفى محمد فوق المرمى.

ق. 34 تصويبة من محمد صلاح بعيدة عن المرمى.

ق. 31 بطاقة صفراء لـ جيفرسون بعد شد عمر مرموش على حدود منطقة الجزاء. ومطالبة المصريين بطرد.

ق. 30 تصويبة من عمر مرموش تعلو المرمى بقليل.

27 دقيقة مرت من اللقاء والتعادل السلبي قائم.

ق. 17 أخطر فرص الفراعنة! عرضية رائعة من محمد صلاح إلى عمر مرموش الذي استلم ومرر إلى مصطفى محمد والذي بدوره استلم وسدد رااائعة لكن في القائم الأيسر لغينيا بيساو.

ق. 10 كرة ثابتة نفذها فالي كاندي فوق مرمى محمد الشناوي.

ق. 8 تصويبة أولى من ستيف أمبري لكن فوق مرمى محمد الشناوي.

ق. 8 انطلاقة جديدة من محمد صلاح ويسقط داخل منطقة الجزاء والحكم لا يحتسب شيء.

ق.2 أوووه انطلاقة أولى وتمريرة من مرموش إلى محمد صلاح الذي سدد في القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى.

بداية المباراة

كأس أمم إفريقيا منتخب مصر غينيا بيساو
نرشح لكم
كأس أمم إفريقيا - محمد صلاح ينضم إلى 5 أساطير سجلوا لـ مصر في ثلاث نسخ صلاح يدافع عن لاعبي مصر.. ويرفع التحدي أمام منتخبات القارة في أمم إفريقيا عقب إصابته أمام غينيا بيساو.. تحديد موعد أشعة الونش كيروش: اللاعبون أظهروا ردة فعل قوية.. وهذا الفوز إهداء للشعب المصري
أخر الأخبار
كأس أمم إفريقيا - محمد صلاح ينضم إلى 5 أساطير سجلوا لـ مصر في ثلاث نسخ 3 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
صلاح يدافع عن لاعبي مصر.. ويرفع التحدي أمام منتخبات القارة في أمم إفريقيا 4 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عقب إصابته أمام غينيا بيساو.. تحديد موعد أشعة الونش 13 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كيروش: اللاعبون أظهروا ردة فعل قوية.. وهذا الفوز إهداء للشعب المصري 14 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عبد الله السعيد بعد الفوز على غينيا بيساو: لم نستغل فرصنا في البداية 16 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ضياء السيد: الأهم في دور المجموعات الفوز واكتساب الثقة وتحسن الأداء 27 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أنس أسامة لـ في الجول: قررت سحب الشكوى ضد الزمالك.. وهدفنا نهائي كأس العالم 29 دقيقة | رياضات أخرى
ملامح فوز مصر على غينيا بيساو.. تحسن واضح 34 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي