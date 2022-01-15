بالأرقام – صلاح يبحث عن كسر صيامه.. ظهور السولية الأول وعاشرة مصطفى محمد

السبت، 15 يناير 2022 - 19:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح منتخب مصر أمم إفريقيا

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيله لمواجهة غينيا بيساو في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

تعرف على التشكيل من هنا.

وتشهد هذه المباراة الظهور الأول لكل من عمرو السولية لاعب وسط الأهلي وعمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر في كأس أمم إفريقيا.

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ويخوض مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي مباراته الدولية العاشرة بقميص منتخب مصر، حيث سجل هدفين في 9 مباريات.

ويعود عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز إلى التشكيل الأساسي لمنتخب مصر لأول مرة منذ 12 نوفمبر 2021، تحديدا أمام أنجولا في تصفيات كأس العالم، حيث لعب لمدة 45 دقيقة هي مدة الشوط الأول.

وغاب السعيد عن المباراة التالية أمام الجابون للإصابة، ثم خرج من قائمة كأس العرب، وأخيرا تواجد على مقاعد البدلاء في الجولة الماضية ضد نيجيريا.

أخيرا يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن هدفه الأول مع منتخب مصر بعد 6 مباريات بلا أهداف، حيث كان آخر هدف دولي له أمام جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية في مارس 2021.

يذكر ان منتخب مصر يواجه غينيا بيساو للمرة الأولى في التاريخ.

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