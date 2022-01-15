النسور إلى الإقصائيات

السبت، 15 يناير 2022 - 19:55

كتب : FilGoal

نيجيريا السودان

ضمن منتخب نيجيريا صعوده للدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا بالفوز على السودان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

سجل لمنتخب نيجيريا صامويل تشوكويزي وتايوو أونيي وموسيس سايمون في الدقائق 3 و42 و46 وقلص ولي الدين خضر الفارق للسودان في الدقيقة 70.

التشكيل

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دخل منتخب نيجيريا المباراة بنفس تشكيل مواجهة مصر.

وأجرى منتخب السودان تغييرا واحدا في صفوفه بمشاركة مصعب الشريف بدلا من محمد عبد الرحمن.

أحداث المباراة

دخل منتخب نيجيريا إلى المباراة سريعا ليسجل صامويل تشوكويزي الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة من موسيس سايمون.

رد منتخب السودان جاء عن طريق ياسين حامد الذي انفرد بحارس نيجيريا وسدد ضعيفة أنقذها أكوي.

وسدد رشيد محمد تسديدة بعيدة في الدقيقة 13 تصدى لها حارس نيجيريا بسهولة.

وكاد منتخب نيجيريا أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 35 بعد تسديدة في القائم على مرتين لمنتخب نيجيريا عن طريق إربيو تصطدم بالقائم وترتد لإيهيناتشو الذي سدد وأبعدها صلاح ادين نيمير من أمام خط المرمى.

ومرر تايوو أونيي عرضية من داخل منطقة الجزاء وسدد أريبو بجوار القائم في الدقيقة 40.

وسجل تايوو أونيي الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 42 بعد رأسية من إيكونج اصطدمت بمدافع السودان ثم إلى رأس أونيي ثم الشباك.

وأجرى برهان تية مدرب السودان تغييرين بين الشوطين بدخول الجوزلي نوح ومحجوب موسى في مكان مصعب عيسى وجمعة عباس أومير.

وعلى الجانب الآ×ر دخل أليكس أيوبي في مكان صامويل تشوكويزي.

وسجل موسيس سايمون الهدف الثالث لنيجيريا بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني بعد توغل من الجانب الأيسر وتسديدة أرضية على يسار علي أبو عشرين.

ودخل أحمد موسى وكيليتشي نواكالي لمنتخب نيجيريا في مكان جون أريبو وكيليشي إيهيناتشو بينما دخل محمد عبد الله حسين للسودان في مكان ياسين حامد.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح المنتخب السوداني في الدقيقة 69 بعد الرجوع لتقنية الفديو بداعي تدخل قوي من أولا إينا على مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء.

وسجل ولي الدين خضر ضربة الجزاء بنجاح في الدقيقة 70.

وهدأ نسق المباراة بعدها لتنتهي بفوز نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلتقي منتخب نيجيريا مع غينيا بيساو في الجولة الأخيرة الأربعاء المقبل، بينما يواجه السودان نظيره المصري في نفس اليوم.

نيجيريا أمم إفريقيا السودان
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