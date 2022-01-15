مصدر من كاف لـ في الجول: مسحة ثلاثي السنغال سلبية ولكن

السبت، 15 يناير 2022 - 19:55

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب السنغال قبل مواجهة غينيا في كأس أمم إفريقيا 2021

تتوقف عودة ثلاثي منتخب السنغال الذي تعافى من فيروس كورونا للتدريبات على نتيجة مسحة غدا الأحد.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة مالاوي في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2021.

وأوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي "كاف" لـ FilGoal.com: "مسحة كاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي وبالو توريه جاءت سلبية".

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وأضاف "اللجنة الطبية طالبت من السنغال عدم إشراكهم في تدريبات اليوم لحين خضوع لمسحة غدا الأحد والتي تسبق مباراة السنغال ومالاوي والتأكد تماما من تعافيهم من فيروس كورونا".

وأتم "إدريسا جاي نتيجة مسحته جاءت سلبية وشارك بالفعل في تدريبات السنغال اليوم".

وكان الثلاثي قد غاب عن مباراتي زيمبابوي وغينيا في مستهل مشوار أسود التيرانجا بالبطولة.

ويحتل منتخب السنغال صدارة ترتيب المجموعة بعد فوز على زيمبابوي وتعادل مع غينيا.

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