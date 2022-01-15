عودة العامري فاروق.. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعه عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وفي بداية الجلسة تم التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة للمجلس، والمنعقدة بتاريخ 1 يناير 2022.

كما رحب الخطيب بنائب الرئيس العامري فاروق، بعد حضوره الجلسة الأولى للمجلس اليوم، وذلك عقب اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية تشكيل مجلس إدارة الأهلي بكامل هيئته.

وأصدر مجلس الإدارة توجيهاته بصرف المكافأة المالية التي تم إقرارها وقدرها شهر لجميع العاملين بالنادي، وذلك تقديرا لجهودهم أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة 2021-2025، خاصة بعد أن أصبح تشكيل المجلس مكتملًا بكافة عناصره.

كما قرر المجلس اعتبار الجلسة ممتدة، وذلك لاستكمال تشكيل المكتب التنفيذي ومختلف اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.