مدرب سيراليون: لدينا إصابتين بفيروس كورونا.. وسنواجه تحديا كبيرا أمام كوت ديفوار

أبدى جون كايستر مدرب سيراليون اعتقاده بأن فريقه قادر على مواجهة كوت ديفوار، وذلك قبل مواجهة الفريقين في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

وقال كايستر في المؤتمر الصحفي: "نحن نشعر بالتفاؤل. الجميع يشعر بالهدوء".

وأضاف "تحفزنا في أعلى مستوياته، فنحن نواجه خصما صعبا".

وأوضح مدرب سيراليون "منتخب كوت ديفوار جيد للغاية، وسيكون تحديا كبيرا بالنسبة لنا".

وكشف كايستر عن وجود إصابتين بفيروس كورونا في صفوفه، ولكنه رفض اعتبار هذا الأمر أزمة تعكر هدوء الفريق.

وبعد المؤتمر الصحفي أجرى منتخب سيراليون مرانه في ملعب جابوما، استعدادا لمواجهة الأفيال.

وتعادل منتخب سيراليون مع الجزائر في المباراة الأولى بدون أهداف.

ويلعب منتخب سيراليون في المجموعة الخامسة مع كوت ديفوار والجزائر وغينيا الاستوائية.