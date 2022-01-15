مؤتمر مدرب كوت ديفوار: مواجهة سيراليون دربي.. ومن الأفضل اللعب مساءً في أمم إفريقيا

السبت، 15 يناير 2022 - 19:05

كتب : FilGoal

باتريس بوميل كوت ديفوار

تحدث باتريس بوميل المدير الفني لـ كوت ديفوار عن مواجهة سيراليون في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

الأفيال استهلوا مشوارهم بالفوز على غينيا الاستوائية، بينما حققت سيراليون كبرى المفاجأت بالتعادل السلبي على الجزائر.

وقال باتريس بوميل في المؤتمر الصحفي: "مستعدون للمباراة أمام سيراليون".

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وأضاف "إنه دربي محلي، واجهت سيراليون من قبل عدة مرات سابقا"

وأكمل "حالتنا جيدة ولا توجد أي إصابة بفيروس كورونا بين المجموعة".

وعن أداء دفاع سيراليون أمام الجزائر: "شاهدت 3-4 مباريات لهم، هم يدافعون كمجموعة، ولديهم شخصيات بإمكانها إحداث الفارق".

وواصل "لم نلعب في الظهيرة ورأيت ساديو ماني قد اشتكى من جدول البطولة، رأينا إيقاعا أفضل بكثير في مباريات التاسعة مساءً، عندما تنخفض درجة الحرارة 5-6 درجات يكون الأمر أفضل".

وأضاف عن بكاء ماكس جراديل عقب تسجيل هدف الفوز على غينيا الإستوائية "لا يزال يركز في البطولة، وأظهر مشاعره بعد الهدف وذهب الفريق بأكمله له ليُظهروا له أننا معه، نحن هنا لدعمه".

فوز كوت ديفوار في مباراة الغد يعني فوزهم ببطاقة التأهل مباشرة إلى دور الـ 16 قبل لقاء الجزائر.

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