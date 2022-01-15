اتحاد الكرة يعلن سلبية مسحة جمال علام وعودته إلى القاهرة

السبت، 15 يناير 2022 - 18:51

كتب : بسام أبو بكر

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

تحوت نتيجة مسحة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى سلبية بعد شفاءه من فيورس كورونا.

وأعلن اتحاد الكرة تحول عينة جمال علام إلى سلبية، وشفاءه من كورونا.

من جهته، قرر جمال علام عودته من الكاميرون إلى مصر مساء اليوم السبت بعد حضور مباراة المنتخب مع غينيا بيساو.

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وتلعب مصر مع غينيا بيساو اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا.

مصر خسرت الجولة الأولى أمام نيجيريا بهدف مقابل لا شيء.

وتحت مصر المركز الثالث في المجموعة بلا رصيد من النقاط قبل المباراة المقبلة بعد قليل.

كأس أمم إفريقيا مصر السودان غينيا بيساو جمال علام
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