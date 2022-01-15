مؤتمر مدرب موريتانيا: نؤمن بقدراتنا أمام تونس.. هادئون ومتحدون في المعسكر

السبت، 15 يناير 2022 - 18:42

كتب : FilGoal

ديدييه جوميز مدرب موريتانيا

يؤمن ديدييه جوميز مدرب موريتانيا بأن فريقه يملك القدة الكافية للفوز على تونس رغم أفضلية نسور قرطاج.

موريتانيا تواجه تونس مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا.

وقال ديدييه جوميز مدرب موريتانيا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "من المؤسف دائما خسارة المباراة الأولى في البطولات المجمعة، لكن منتخب جامبيا كان بالكاد أفضل منا بقليل جدا. نؤمن تماما بقدراتنا قبل مباراة الغد".

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وأضاف "ربما تونس هي الأوفر حظا، لكننا نملك القدرة أيضا واللاعبين القادرين على صنع الفارق. استعدوا للإزعاج حين تواجهونا".

جوميز أتبع "نعول الكثير على احترافية لاعبينا في مباراة تونس. أصلحنا بعض التقاط الفنية المتعلقة بالتمرير والتحركات، والتي ستساعدنا لتحقيق الفوز".

وأتم "خسرنا مباراتنا الأولى لكننا هادئون ومتحدون في المعسكر. نعلم أن تونس هي المرشح المفضل لكن المباراة انتهت فقط بعد 90 دقيقة، وهو إطار زمني يمكن ملاحظة الكثير من التغييرات والاضطرابات فيه".

تونس وموريتانيا خسرا المباراة الأولى أمام مالي وجامبيا، ويحتلان المركز الأخير في المجموعة حتى الآن مشاركة.

كأس أمم إفريقيا موريتانيا تونس
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