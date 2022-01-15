إيقاف لاعب غانا 3 مباريات

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف بنجامين تيتيه لاعب منتخب غانا 3 مباريات بسبب السلوك غير الرياضي.

اعتدى تيتيه بلكمة قوية على لاعب الجابون أثناء اشتباك بين لاعبي الفريقين عقب نهاية اللقاء.

وجاء بيان كاف:

"إيقاف اللاعب الغاني بنيامين تيتيه لمباراة إضافية بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي لمباراتين. ونتيجة لذلك، تم إيقاف اللاعب لثلاث مباريات".

"كما أصدرت لجنة التحكيم التأديبية تحذيرا شديد اللهجة لكلا الفريقين لسلوكهما غير الرياضي بعد أن أطلق الحكام صافرة التفرغ".

وعرفت المباراة مشادة هائلة بين اللاعبين مع نهايتها بدأت بمطاردة أندري أيو قائد غانا لـ باتريس نوفو مدرب الجابون.

وأطلق بنجامين تيتيه لاعب غانا لكمة لأحد لاعبي الجابون، ويضطر الحكم إلى إشهار أكثر من بطاقة حمراء.





































ورفعت الجابون رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف المغرب المتصدر بـ 6 نقاط.

فيما اكتفت غانا بحصد نقطتها الأولى بعد الهزيمة أمام المغرب في الجولة الأولى.

وتقدّمت غانا في الشوط الأول بهدف جميل للقائد أندري أيو، لكن الجابون تعادلت قبل دقيقتين على نهاية اللقاء بواسطة جيم أليفيناه، هدفٌ أثار الجدل بعد أن سجله الفهود رافضين إعادة الكرة لنظرائهم الغانيين.