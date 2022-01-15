أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: نريد الفوز في كل المباريات.. لن يوقفنا شيء

السبت، 15 يناير 2022 - 18:31

كتب : FilGoal

محمد ماجسوبا مدرب مالي

شدد محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي أن فريقه مستعد جيدا لكل المباريات في البطولة مشيرا إلى إعجابه الشديد بما يقدمه في البطولة.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وأوقعت القرعة المنتخب التونسي في المجموعة السادسة بجانب منتخبات مالي وموريتانيا وجامبيا.

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وقال محمد مجاسوبا في المؤتمر الصحفي: "فريقي يلعب أي مباراة تماما مثل البقية، كل الفرق لديها لحظات جيدة وسيئة ونحن لسنا مختلفين".

وأضاف "نتحلى بالصبر والتكتيك المناسب، لقد أعددنا الكثير لهذه المسابقة".

وتابع "نحن نبني الفريق المالي للمستقبل من كل شيء، نسور مالي ليس فريقا من الماضي والآن هو الحاضر".

وأتم "أنا معجب جدا بالجماعية والهدوء في الفريق رغم أنني لدي فريق شاب. هدفنا الفوز في كل مباراة بعيدا عن المنافس".

وفاز منتخب مالي في المباراة الأولى على تونس بهدف دون رد بينما فاز منتخب جامبيا على موريتانيا بنفس النتيجة.

ومن جانبه، قال ديادي ساماسيكو لاعب منتخب مالي في المؤتمر قبل المباراة: "نتحلى بالهدوء والجميع في قمة تركيزه، لسنا تحت ضغط ولكن كل فريق يأتي إلى ميدان اللعب بأساليب لعب جديدة. في الواقع، نريد الفوز في كل مباراة ولن يوقفنا شيء".

ويلعب منتخب مالي في البطولة للمرة 12 في تاريخه حيث كان إنجازه الأفضل الوصول للمباراة النهائية في 1972.

مالي جامبيا أمم إفريقيا
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