الدرجة الثانية - خسارة أسوان وكيما في ختام الدور الأول بـ مجموعة الصعيد

اختتم أسوان وكيما أسوان الدور الأول –الجولة 15- من مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية بالخسارة بهدف دون رد.

وخسر أسوان متصدر الترتيب من الإعلاميين بهدف أحمد تيمور، فيما خسر كيما أسوان من مركز شباب طامية بهدف الموريتاني أحمد سالم.

واستمر أسوان في الصدارة برصيد 33 نقطة، فيما تراجع كيما أسوان للمركز الثالث برصيد 29 نقطة.

فيما ارتقى المنيا للمركز الثاني برصيد 29 نقطة بعد انتصاره على تليفونات بني سويف بهدفين مقابل هدف.

سجل أحمد ترك هدفي المنيا وسجل هيثم محمد للتليفونات.

وانتصر بترول أسيوط على الفيوم بثلاثية نظيفة، سجل وليد عطية وعلي الفراريجي هدفين ليرتفع رصيد البترول إلى 27 نقطة.

وفاز المدينة المنورة على البداري بهدفين مقابل هدف، فيما سجل أحمد ماهر ومحمود زكي للمدينة وسجل الحسن حازم للبداري، وأهدر حمادة ناصر ركلة جزاء للمدينة المنورة، ليرتفع رصيد الفريق إلى 19نقطة.

وقاد مصطفى عفروتو لاعب الأهلي السابق فريق الألومنيوم للفوز على بني سويف بهدفين مقابل هدف بعدما سجل هدفا مصطفى عفروتو وأضاف طلبه محمد وسجل بلال زكريا لبني سويف من ركلة جزاء.

وسقط قنا أمام سوهاج بنتيجة 2-1 سجل محمد عماد ومؤمن محسن لسوهاج وسجل إسماعيل طلعت لقنا.