أمم إفريقيا - بلماضي: الفوارق تقلصت بين منتخبات القارة.. كل المرشحين عانوا في البداية

أبدى جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر اعتقاده بصعوبة المباراة ضد غينيا الاستوائية، والتي ستقام غدا -الأحد- ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة غينيا الاستوائية: "المباراة ستكون معقدة، فالخصم يملك لاعبين جيدين منهم من نشأ ويلعب في إسبانيا".

وأضاف "التاريخ لم يعد بهذه الأهمية، فالفوارق بين المنتخبات الإفريقية تقلصت كثيرا، وكل الفرق المرشحة للتتويج عانت في بداية كأس الأمم".

وتابع بلماضي "نحترم كل المنافسين. سنلعب للفوز وتركيزنا سيكون على تحقيق ذلك في المباراة الثانية التي ستكون أصعب من الأولى".

وعن أرضية ملعب دوالا قال مدرب الجزائر: "ليست كارثية ولكنها لا تسمح للمنتخبات التي تهاجم وتصنع اللعب بتطبيق طريقة لعبها نظرا لكونها جافة، ولكن يجب أن نتعامل مع الظروف أيا تكن".

أما عن التعادل الأول مع سيراليون أوضح بلماضي "كنا نأمل بالفوز ولكن لم ننجح في ذلك. لا مشكلة مع الضغوط فهي تمثل حافزا إضافيا لي وللاعبين".

وعن غيابات الخضر في المباراة قال بلماضي إن لاعب الوسط رامز زروقي والجناح آدم وناس يعانيان من المرض، مما يقلص فرص مشاركتهما أمام غينيا الاستوائية.

في الإطار ذاته أقر يوسف عطال مدافع منتخب الجزائر بصعوبة كأس أمم إفريقيا، حيث قال: "أتطلع لاستعادتنا للحسم الذي غاب عنا في المباراة الأولى".

وأوضح "اللاعبون متحفزون لتقديم الأفضل وللحفاظ على سلسلة مبارياتنا بدون هزيمة، حتى نواصل طريقنا ونحافظ على اللقب".

ويلعب منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة مع كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون، حيث تعادل في المباراة الأولى سلبيا مع الأخير.