إيسترن كومباني يضم 3 صفقات جديدة

السبت، 15 يناير 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

إيسترن كومباني- بيان رسمي

أعلن إيسترن كومباني ضم 3 صفقات جديدة في سوق الانتقالات الشتوية.

وضم إيسترن كومباني ثنائي نادي القناة في الدرجة الثانية، المدافع الفلسطيني محمد الصالح وأحمد حمزاوي لاعب الوسط.

كما ضم أيضا أحمد جودة مدافع المصري السابق.

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وكان إيسترن كومباني قد ضم أحمد أمين أوفا من سيراميكا كليوباترا، وأيمن الغباشي من النجوم.

وخسر إيسترن كومباني بنتيجة 3-0 من فيوتشر في مستهل مشواره بكأس الرابطة لحساب المجموعة الأولى.

ويستعد الفريق لمواجهة مصر للمقاصة غدا الأحد لحساب الجولة الثانية.

ويتذيل الفريق ترتيب الدوري المصري بنقطة واحدة من 8 مباريات.

طالع كل صفقات الدوري المصري في الميركاتو الشتوي 2021-2022.

إيسترن كومباني محمد الصالح أحمد حمزاوي أحمد جودة
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