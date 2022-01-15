تشكيل أمم إفريقيا - نيجيريا دون تغييرات.. وأبو عشرين يحمي عرين السودان

السبت، 15 يناير 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

منتخب نيجيريا أمم إفريقيا

يخوض منتخب نيجيريا مواجهة السودان في الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية بدون تغيير.

وقرر النسور الخضر خوض المواجهة بنفس التشكيل الذي حقق الفوز على مصر بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى.

في المقابل أجرى منتخب السودان تغييرا واحدا في صفوفه بمشاركة مصعب الشريف بدلا من محمد عبد الرحمن.

أخبار متعلقة
مؤتمر مدرب نيجيريا: السودان لا يمتلك محمد صلاح.. ومخطئ من يظن أن مصر منتخب صغير جناح نيجيريا: لقاء مصر كان من الأفضل لي خلال آخر سنتين جناح نيجيريا يوجه رسالة لـ أكرم توفيق كيروش: عدم احتساب ركلة جزاء ضد نيجيريا فضيحة.. وأتمنى مواجهتهم في النهائي

وكان صقور الجديان قد تعادلوا سلبا مع غينيا بيساو دون أهداف في لقاء الجولة الأولى.

وجاء تشكيل نيجيريا:

حارس المرمى: مادوكا أكوي

الدفاع: زايدو سانوسي - ويليام تروست-إكونج - كينيث أوميرو - أولا إينا

وسط الملعب: موزيس سايمون - ويلفريد نديدي - جو أريبو- صامويل شيكويزي

الهجوم: - كليتشي إهياناتشو- تايوو أونيي

فيما جاء تشكيل السودان:

حراسة المرمى: علي أبو عشرين

الدفاع: صلاح الدين نمر - مصطفى أحمد- مازن محمدين- مصطفى محمد

الوسط: عبد الرازق يعقوب عمر - محمد الراشد- ولي الدين خضر سافور - ياسين حامد

الهجوم: مصعب الشريف - جمعة عباس

نيجيريا السودان تشكيل أمم إفريقيا
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - نيجيريا (0) - (0) السودان.. بداية المباراة اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب عقب لقاء بيساو سفير مصر لـ في الجول: لن نسمح بأي إساءة للمنتخب والكاميرون هل تعرف هدافي منتخب مصر في كأس إفريقيا؟
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - نيجيريا (0) - (0) السودان.. بداية المباراة 5 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إيسترن كومباني يضم 3 صفقات جديدة 10 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: فوزنا على تشيلسي كان مستحقا.. ولم نحسم اللقب بعد 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توخيل ينتقد لوكاكو: تشيلسي ليس مكانا للاختباء 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أمم إفريقيا - نيجيريا دون تغييرات.. وأبو عشرين يحمي عرين السودان 23 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
دي بروين: كان يجب أن نتحلى بالصبر أمام تشيلسي.. ولهذا اخترت التسديد في لقطة الهدف 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب عقب لقاء بيساو 34 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مران الزمالك - عودة شيكابالا.. طارق حامد والسعيد يواصلان البرنامج التأهيلي 36 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي