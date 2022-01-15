تشكيل أمم إفريقيا - نيجيريا دون تغييرات.. وأبو عشرين يحمي عرين السودان

يخوض منتخب نيجيريا مواجهة السودان في الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية بدون تغيير.

وقرر النسور الخضر خوض المواجهة بنفس التشكيل الذي حقق الفوز على مصر بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى.

في المقابل أجرى منتخب السودان تغييرا واحدا في صفوفه بمشاركة مصعب الشريف بدلا من محمد عبد الرحمن.

وكان صقور الجديان قد تعادلوا سلبا مع غينيا بيساو دون أهداف في لقاء الجولة الأولى.

وجاء تشكيل نيجيريا:

حارس المرمى: مادوكا أكوي

الدفاع: زايدو سانوسي - ويليام تروست-إكونج - كينيث أوميرو - أولا إينا

وسط الملعب: موزيس سايمون - ويلفريد نديدي - جو أريبو- صامويل شيكويزي

الهجوم: - كليتشي إهياناتشو- تايوو أونيي

فيما جاء تشكيل السودان:

حراسة المرمى: علي أبو عشرين

الدفاع: صلاح الدين نمر - مصطفى أحمد- مازن محمدين- مصطفى محمد

الوسط: عبد الرازق يعقوب عمر - محمد الراشد- ولي الدين خضر سافور - ياسين حامد

الهجوم: مصعب الشريف - جمعة عباس