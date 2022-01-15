اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب عقب لقاء بيساو

السبت، 15 يناير 2022 - 17:25

كتب : أحمد الخولي

محمد صلاح منتخب مصر أمم إفريقيا

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة مغادرة محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر عقب لقاء غينيا بيساو.

بعض التقارير ذكرت بأن محمد صلاح سيغادر معسكر منتخب مصر عقب لقاء غينيا بيساو من أجل حضور حفل جائزة أفضل لاعب بالعالم في سويسرا من فيفا.

وقال أسامة إسماعيل المتحدث باسم اتحاد الكرة لـFilGoal.com عن ذلك: "لا صحة لما يتردد حول مغادرة محمد صلاح لمعسكر المنتخب عقب مباراة غينيا بيساو لحضور حفل جائزة أفضل لاعب بالعالم في سويسرا".

أخبار متعلقة
سفير مصر لـ في الجول: لن نسمح بأي إساءة للمنتخب والكاميرون هل تعرف هدافي منتخب مصر في كأس إفريقيا؟ مواعيد مباريات اليوم 15 يناير 2022.. مصر تتحدى غينيا بيساو وقمة نارية بين سيتي وتشيلسي لاعب غينيا بيساو: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط

وأضاف "ننسق حاليا فقط لحضوره الحفل إلكترونيا ولكن محمد صلاح مستمر في المعسكر ولن يغادر لأي مكان".

نفس الأمر أكده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لنا، إذ مصدر من كاف لـFilGoal.com: "لا نطبق فقاعة طبية في البطولة لكن الإجراءات ستكون صعبة لكي يغادر صلاح ويعود مجددا، ومغادرته تعني صعوبة تواجده في مباراة مصر والسودان حيث لابد أن يتواجد قبل المباراة بـ 48 ساعة لعمل الـ PCR الخاصة بالمباراة، وبالنظر للإجراءات المشددة للدخول والخروج من الكاميرون سيكون صعب عليه حضور الحدث".

وأكمل "نأمل أن يفوز بالجائزة وقرار مغادرته أو بقاءه يعود لمنتخب مصر، لكن بالنسبة لنا سيكون الأمر صعبا بسبب الإجراءات التي تقوم بها اللجنة المنظمة لضمان سلامة الجميع. في الأيام الماضية بعض المنتخبات طلبت تواجد جماهير وشخصيات عامة في فندق إقامتها لدعم اللاعبين لكننا رفضنا خوفا من فيروس كورونا أيضا".

محمد صلاح ضمن المرشحين الثلاثة على جائزة أفضل لاعب بالعالم رفقة ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي.

ويقام الحفل مساء الإثنين المقبل افتراضيا فقط بسبب إجراءات كورونا.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا.

مصر خسرت المباراة الأولى أمام نيجيريا بهدف مقابل لا شيء، وتحتل المركز الرابع حاليا بالمجموعة.

وستكون مباراة منتخب مصر الثالثة ضد السودان يوم الأربعاء المقبل.

كأس أمم إفريقيا منتخب مصر محمد صلاح غينيا بيساو
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - نيجيريا (0) - (0) السودان.. بداية المباراة تشكيل أمم إفريقيا - نيجيريا دون تغييرات.. وأبو عشرين يحمي عرين السودان سفير مصر لـ في الجول: لن نسمح بأي إساءة للمنتخب والكاميرون هل تعرف هدافي منتخب مصر في كأس إفريقيا؟
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - نيجيريا (0) - (0) السودان.. بداية المباراة 5 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إيسترن كومباني يضم 3 صفقات جديدة 11 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: فوزنا على تشيلسي كان مستحقا.. ولم نحسم اللقب بعد 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توخيل ينتقد لوكاكو: تشيلسي ليس مكانا للاختباء 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أمم إفريقيا - نيجيريا دون تغييرات.. وأبو عشرين يحمي عرين السودان 23 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
دي بروين: كان يجب أن نتحلى بالصبر أمام تشيلسي.. ولهذا اخترت التسديد في لقطة الهدف 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب عقب لقاء بيساو 34 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مران الزمالك - عودة شيكابالا.. طارق حامد والسعيد يواصلان البرنامج التأهيلي 37 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي