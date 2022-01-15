اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب عقب لقاء بيساو

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة مغادرة محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر عقب لقاء غينيا بيساو.

بعض التقارير ذكرت بأن محمد صلاح سيغادر معسكر منتخب مصر عقب لقاء غينيا بيساو من أجل حضور حفل جائزة أفضل لاعب بالعالم في سويسرا من فيفا.

وقال أسامة إسماعيل المتحدث باسم اتحاد الكرة لـFilGoal.com عن ذلك: "لا صحة لما يتردد حول مغادرة محمد صلاح لمعسكر المنتخب عقب مباراة غينيا بيساو لحضور حفل جائزة أفضل لاعب بالعالم في سويسرا".

وأضاف "ننسق حاليا فقط لحضوره الحفل إلكترونيا ولكن محمد صلاح مستمر في المعسكر ولن يغادر لأي مكان".

نفس الأمر أكده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لنا، إذ مصدر من كاف لـFilGoal.com: "لا نطبق فقاعة طبية في البطولة لكن الإجراءات ستكون صعبة لكي يغادر صلاح ويعود مجددا، ومغادرته تعني صعوبة تواجده في مباراة مصر والسودان حيث لابد أن يتواجد قبل المباراة بـ 48 ساعة لعمل الـ PCR الخاصة بالمباراة، وبالنظر للإجراءات المشددة للدخول والخروج من الكاميرون سيكون صعب عليه حضور الحدث".

وأكمل "نأمل أن يفوز بالجائزة وقرار مغادرته أو بقاءه يعود لمنتخب مصر، لكن بالنسبة لنا سيكون الأمر صعبا بسبب الإجراءات التي تقوم بها اللجنة المنظمة لضمان سلامة الجميع. في الأيام الماضية بعض المنتخبات طلبت تواجد جماهير وشخصيات عامة في فندق إقامتها لدعم اللاعبين لكننا رفضنا خوفا من فيروس كورونا أيضا".

محمد صلاح ضمن المرشحين الثلاثة على جائزة أفضل لاعب بالعالم رفقة ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي.

ويقام الحفل مساء الإثنين المقبل افتراضيا فقط بسبب إجراءات كورونا.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا.

مصر خسرت المباراة الأولى أمام نيجيريا بهدف مقابل لا شيء، وتحتل المركز الرابع حاليا بالمجموعة.

وستكون مباراة منتخب مصر الثالثة ضد السودان يوم الأربعاء المقبل.