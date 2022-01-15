مران الزمالك - عودة شيكابالا.. طارق حامد والسعيد يواصلان البرنامج التأهيلي

السبت، 15 يناير 2022 - 17:22

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا احتفالات الزمالك بالدوري المصري

أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة إنبي بالأمس في كأس الرابطة، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم - السبت- الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشهد المران مجموعة من التدريبات الخفيفة في صالة الألعاب الرياضية وفقرة تأهيلية أخرى تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال بالقلعة البيضاء.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق، حيث شهدت الجلسة حديث بين المدير الفني واللاعبين حول بعض الأمور الفنية والخططية لتنفيذها في تدريب اليوم.

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كما أجرى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية، حيث يسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بدنيا بأفضل صورة في ظل ارتباط الفريق بالمشاركة في بطولة كأس الرابطة.

وأدى عمر السعيد وطارق حامد تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي، استمرارا للبرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة عن طريق خوض تدريبات خاصة في صالة الألعاب الرياضية.

كما شارك محمود عبد الرزاق "شيكابالا" قائد الفريق في التدريبات الجماعية وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي.

أما فيما يخص البدلاء والمستبعدين من مباراة إنبي، فقد خاضوا تقسيمة قوية في منتصف الملعب خلال التدريبات الجماعية، حيث أوقف كارتيرون التقسيمة أكثر من مرة، وحرص على عقد جلسات سريعة مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء وتعديل بعد الأمور الفنية خلال الفقرة.

وشهدت التقسيمة تألق الرباعي رزاق سيسيه وإسلام جابر وحمدي علاء وماجد هاني.

أخيرا عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الثنائي يوسف أسامة نبيه وحسام أشرف، عقب انتهاء التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ومنح المدرب العام للثنائي بعض التعليمات الفنية والنصائح، لتنفيذها خلال التدريبات والمباريات المقبلة.

وتعادل الزمالك مع إنبي بدون أهداف في أولى مواجهات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره فاركو يوم الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

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