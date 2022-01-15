المصري يضم "الفدائي" ياسر حمد لاعب فلسطين

أعلن النادي المصري اليوم السبت تعاقده مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد (24 عاما).

ولم يكشف المصري تفاصيل أخرى عن الصفقة التي أبرمها مع لاعب منتخب الفدائي الذي مثل بلده في 15 مباراة وسجل 5 أهداف وكان حاضرا في كأس العرب 2021.

وولد حمد في إقليم الباسك في إسبانيا ولعب لأندية سانتورتثي وليوا وبورتوجاليتي.

ودافع عن ألوان فريق البسيتين البحريني حتى يوليو الماضي.

وبذلك ينضم حمد لمواطنه محمد بلح في قائمة المصري.

فدائي جديد ينضم إلى كتيبة مقاتلي النسور الخضر 🦅🦅 رحبوا معنا بمدافعنا الجديد، الدولي الفلسطيني 🇵🇸🇵🇸 ياسر حامد 👉 ياسر حامد مصراااااااوي 👌👏💚@yaserhm2 👈#AlMasrySC pic.twitter.com/nViabv7hEm — Al-Masry SC (@AlMasrySC) January 15, 2022

طالع - السيرة الذاتية لياسر حمد الذي حل ضيفا على FilGoal.com في حوار سابق.

ويلعب حمد أساسيا في منتخب فلسطين وسجل 3 أهداف في تصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد المصري لمواجهة الاتحاد يوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الرابطة.

وخسر المصري في الجولة الأولى بنتيجة 3-صفر أمام مصر للمقاصة.