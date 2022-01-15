مؤتمر مدرب مويتانيا: تونس مرشحة للقب.. لكن تذكروا مباراة نواكشوط

شدد ديدييه جوميز مدرب موريتانيا على قدرة فريقه على تحقيق نتيجة طيبة أمام تونس يوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

وقال جوميز في مؤتمر صحفي:"لدينا الإمكانيات لمواجهة المنتخب التونسي، وأثبتنا ذلك في مباراة نواكشوط".

وواصل "أثق في مجموعتي وكنا نستحق نتيجة أفضل أمام المنتخب الجامبي".

وأتم "عازمون على تقديم مباراة جيدة أمام تونس المرشحة في المباراة وأحد المرشحين لإحراز اللقب".

وخسرت موريتانيا في الجولة الأولى بهدف أمام جامبيا وبالنتيجة ذاتها سقطت تونس ضد مالي.

ويلتقي الفريقان مجددا بعدما تواجها 3 مرات منذ أكتوبر الماضي.

في تصفيات كأس العالم 2022 فازت تونس في أرضها 3-صفر قبل تتعادل بدون أهداف في نواكشوط.

وفي الدور الأول من كأس العرب 2021 فازت نسور قرطاج 5-1 قبل أن تحتل وصافة البطولة لاحقا.