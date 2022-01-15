في الجول يكشف - الأهلي شدد إجراءاته الاحترازية بعد تحذيرات صارمة قبل كأس العالم للأندية

السبت، 15 يناير 2022 - 14:26

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

قبل أيام قليلة من سفر الأهلي إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية علم FilGoal.com أن بطل إفريقيا شدد الإجراءات الاحترازية حول فريقه بسبب تحذيرات اللجنة المنظمة للبطولة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة المنظمة للمونديال نبها الأهلي بشأن القيود المتعلقة بفيروس كورونا قبل أيام من بداية البطولة في 3 فبراير المقبل.

وفرض الأهلي قيودا صارمة للحفاظ على سلامة عناصره بعدما أخطره فيفا بأن أي فرد في الفريق سيصاب بفيروس كورونا، أو أحد متحوراته، بفترة قليلة قبل انطلاق البطولة لن يستطيع المشاركة.

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وإذا أصيب فرد أثناء البطولة سيخضع لحجر صحي مدته 10 أيام، ولن يستثني فيفا أحدا من ذلك.

ولذلك سارع الأهلي بعمل مسحات دورية لعناصر الفريق الأول للكشف مبكرا عن أي إصابة بفيروس كورونا.

وشدد لعناصره على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام المنظفات وتجنب الوجود في أماكن مزدحمة.

وجاء قرار المدرب بيتسو موسيماني، بالاعتماد على عناصر شابة في كأس الرابطة، تبعا لذلك من أجل الحفاظ على عناصره الأساسية قبل البطولة.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثامنة وسيواجه مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في 5 فبراير المقبل.

وإذا عبر لنصف النهائي سيلعب ضد بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

الأهلي كأس العالم للأندية
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