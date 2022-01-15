إقالة شيفتشينكو

السبت، 15 يناير 2022 - 14:04

كتب : FilGoal

أندري شيفشينكو - جنوى

أعلن جنوى اليوم السبت إقالة مدربه الأوكراني أندريه شيفتشينكو أيقونة أوكرانيا وميلان السابق.

ووجه النادي الإيطالي شكره لشيفتشينكو (45 عاما) وأوضح أن عبدولاي كونكو سيقود الفريق مؤقتا.

وفاز شيفتشينكو بمباراة وحيدة مع جنوى منذ توليه المهمة في نوفمبر الماضي.

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وفي المقابل خسر 7 مرات وتعادل في 3 مباريات.

وودع جنوى كأس إيطاليا من الدور ثمن النهائي بالخسارة ضد ميلان يوم الخميس.

ويحتل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإيطالي.

وسيلعب ضد مضيفه فيورنتينا يوم الإثنين في الجولة 22 من الدوري.

جنوى شيفتشينكو
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