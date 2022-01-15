مؤتمر الجزيري: تركنا أهلنا من أجل كأس إفريقيا

شدد سيف الدين الجزيري مهاجم تونس والزمالك على تمسك منتخب بلده بالمنافسة على لقب كأس إفريقيا 2021.

وقال الجزيري في مؤتمر صحفي:"تركنا عائلاتنا من أجل هذه البطولة".

وواصل "نحن هنا لتعويض هذه التضحية، عن طريق الفوز".

وأضاف "كنت هداف كأس العرب لكننا الآن في بطولة إفريقيا، التي تعني الكثير لي ولفريقي".

وتتصدر مالي وجامبيا ترتيب المجموعة السادسة ولكل منهما 3 نقاط بينما لا رصيد لتونس ومالي.

وخسرت تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا بهدف ضد مالي في لقاء جدلي أنهاه الحكم مبكرا.

وتنطلق مباراة تونس وموريتانيا في الجولة الثانية الساعة 6 مساء يوم الأحد وتنقلها قناة beIN Max 1.